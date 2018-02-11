برشلونة يفشل في تخطي دفاع ختافي ويسقط على ملعبه بفخ التعادل السلبي اخبار الرياضة شارك

أخفق برشلونة في الاطاحة بضيفه خيتافي وتعادل معه سلبياً الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وهو التعادل الرابع لبرشلونة في الليغا هذا الموسم والثاني له على التوالي بعد تعادله مع اسبانيول 1-1 في الجولة الماضية.



وحافظ برشلونة الذي لم ينهزم لحد الان في الليغا على صدارته للائحة ترتيب الدوري الاسباني برصيد (59 نقطة) بفارق سبع نقاط عن اتلتيكو مدريد، الوصيف والفائز امس على مضيفه ملقا بهدف الفرنسي انطوان غريزمان.



وفي المقابل يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 30 نقطة. سيريانيوز 2018-02-11 15:38:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق