"هواوي" ترّوج لحدث خاص في آذار علوم وتكنولوجيا شارك

بدأت "هواوي" بالترويج لحدث يوم 27 آذار القادم، بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد أرسلت دعوات صحفية لحضوره، على أن يتم الكشف عن هواتف ذكية جديدة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبحسب موقع "آردرويد"، فإن الدعوات الصحفية، تيشر إلى امتلاك الشركة، لهواتف جديدة بثلاث كاميرات، تبعًا لوجود ثلاثة رموز دائرية كبيرة، جنبًا إلى جنب مع شعار الحدث. ويشير شعار الحديث see mooore with AI، إلى إمكانية إعلان شركة "هواوي" عن شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع، أن تعلن الشركة عن هواتف P20 وP20 Plus وP20 Lite، التي تتمتع بالذكاء الاصطناعي، وثلاث كاميرات تم تصنعها مع الشركة الألمانية "لايكا". والكاميرات الثلاث، توفر دقة تصل إلى 40 ميغابيكسل مع خاصية التكبير البصري الهجين بقدرة 5X، جنبًا إلى جنب مع وجود كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل. وتستعج "هواوي" لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 المزمع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية، لكنها قررت استضافة حدث صحفي منفصل خاص بها بتاريخ 27 آذار. سيريانيوز

2018-02-11 14:25:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق