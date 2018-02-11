أعلنت "آبل" أنها ستقوم بالتحقق من معلومات حول اشتعال سماعة Airpod خاصة بالشركة، مع احد المستخدمين.

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ونقل موقع " wfla"، عن متحدث باسم "آبل"، قوله إن الشركة تعتزم التواصل مع أحد المستخدمين لمعرفة سبب إنفجار السماعة معه بعد ظهوره على إحدى محطات التلفاز في فلوريدا.

وكان شخص في فلوريدا الأميركية، يدعى جيسون كولون، قال إن السماعة الخاصة به توقفت عن العمل فجأة وبدء الدخان الابيض يتصاعد من السماعة اليمنى.

كولون كان في النادي الرياضي، حين بدأت السماعة باصدار الدخان الأبيض، فترك معدات التمرين وذهب لطلب المساعدة وحين عودته وجد الساعة قد تفحمت وذابت.

ولا توجد حالات سابقة مشابهة لهذه الحادثة، إلا ان كولون يعتقد أن البطارية هي السبب ويجب تحذير المستخدمين الآخرين مؤكداً ان السماعة ذابت بسبب تعرضها للاشتعال ولايوجد اسباب أخرى .

ومؤخراً، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بطارية "آيفون" تنفجر بفم أحد المستخدمين، وهو يقوم بعضها ليتحقق إن كانت أصلية.

سيريانيوز