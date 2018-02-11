رفع أحد المستخدمين، دعوى قضائية ضد شركة "غوغل"، بسبب مشاكل في مايكروفون هواتف "بيكسل" 2016، اشتكى منها مجموعة كبيرة من مُستخدمي تلك الهواتف.

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وبحسب "عالم التقنية"، فإن "غوغل" رفضت التعليق على الأمر ذاكرة أنها لا تتحدّث عن التحقيقات والمشاكل القضائية إلا لحين الانتهاء منها.

وأكد أحد أعضاء فريق الدعم الفنّي للشركة، عند ظهور المشكلة، بقوله إن تعرّض الهاتف للسقوط يؤدّي إلى شرخ بسيط في توصيلات وحدة معالجة الصوت، وهذا يؤدي بدوره لمشاكل المايكروفون.

وقالت "غوغل"، بعد ورود الشكاوي عام 2016، أن الحل الأمثل هو التوجّه لمراكز الصيانة لاستبدال الجهاز بالكامل.

واستبدلت "آبل" حينها، الأجهزة التي تضررت، لكن بأجهزة مصابة أخرى، علماً أنها تعلم بالعيب، على فرض انها قامت بمعالجته، ولم تقم بتنبيه المستخدمين بالمشكلة واستمرت ببيع الأجهزة.

سيريانيوز