بدأ "فيسبوك" باختبار زر جديد ضمن التعليقات، باسم downvote، بما يشبه الزر الذي طالب به كثير من المستخدمين، وهو dislike أو عدم الإعجاب.



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الزر الجديد بحسب موقع " تك انسايدر"، متاح حالياً لمجموعة صغيرة من المستخدمين، بنسبة 5٪ من مستخدمى "آندرويد" في الولايات المتحدة.



ويقوم الزر الجديد، بتقييم التعليقات على المشاركات العامة، إن كانت غير ملائمة، ليقوم المستخدمون بالتعبير عن آرائهم حيالها ضمن عدة خيارات.



وعند الضغط على زر downvote تظهر مجموعة من الخيارات التي تستعرض الأسباب التى تغضبهم من التعليق، وعليهم الاختيار بين عدواني أو مضلل.



ويساعد الزر الجديد "فيسبوك"، الاستعانة بالمستخدمين لقياس مدى صحة الأخبار المنشورة على بعض الصفحات، عبر تعليقات المستخدمين، ضمن حملتها

الجارية للقضاء على التضليل.

سيريانيوز