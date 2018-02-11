سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاحد, ارتفاعا, مقارنة بالسعر سابقا, حيث وصل الى 465 ليرة سورية ..

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 469 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل امس إلى 467 ليرة للمبيع، و 464 ليرة للشراء.