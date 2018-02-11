قالت مصادر مطلعة، إن "غوغل" تعمل على خدمة لبث الألعاب خاصة بها تحمل الاسم الرمزي Yeti، تقدمها مع جهاز ألعاب جديد خاص بالشركة أيضاً.

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وبحسب " gsmarena"، فإن خدمة Yeti ستعمل أيضًا مع أجهزة Chromecasts، وستبث الألعاب إلى المستخدم عبر الإنترنت بدلًا من مطالبته بتنزيلها قبل أن يتمكن من اللعب، وسوف تكون باشتراك لم يتم تحديده حتى الآن.

ومن غير الواضح بعد إن كانت خدمة بث ألعاب "غوغل"، ستبث ألعاب محصورة بها فقط، أم ستبث ألعاب غير مختلفة.