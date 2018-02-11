لقي, يوم الأحد 71 شخص حتفهم بتحطم طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها بقليل , حيث تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي في مقاطعة العاصمة موسكو.

ونقلت وسائل اعلام روسية , عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية ,قوله ان حطام طائرة الركاب من طراز "أن-148" تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، دون العثور على ناجين الين كانوا على متنها.

واشار الى ان "الطائرة المنطلقة من مطار دوموديدوفو في موسكو، والمتجهة إلى مدينة أورسك الروسية، كان على متنها 71 شخص منهم 65 راكب و6 من أعضاء الطاقم".

ووفقا لبوابة " Flightradar24 " التي تتبع حركة الطائرات، فإن سرعة الطائرة بدأت بالانخفاض بشكل كبير بعد الساعة 14:26 بتوقيت موسكو.

من جهته, قال المتحدث باسم وزارة النقل الروسية أن " وزير النقل اتجه إلى موقع سقوط طائرة الركاب".

وبحسب وكالة النقل الروسية، فان الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد عدة دقائق من إقلاعها.

ويشار إلى أن لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية فتحت ملفا جنائيا فور وقوع الحادث للبحث في مجريات حادث الطائرة التي تحطمت بعد 7 دقائق من اقلاعها وأسبابه.

سيريانيوز