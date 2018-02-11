لقي 5 عدد من الاشخاص حتفهم، يوم الأحد، بإطلاق نار في ولاية كنتاكي شمال الولايات المتحدة , كما سقط ضحايا بحادثة تحطم هيليكوبتر في ولاية أريزونا الامريكية.

ونقلت وسائل اعلام عن دوين برايس قائد شرطة مقاطعة جونسون، في بيان على (فيسبوك) ان "الشرطة تلقت مكالمة استغاثة عن إطلاق نار في منزل ريفي قرب بينتسفيل في ولاية كنتاكي".

وأضاف برايس أن "الضباط عثروا على قتيلين هناك، وبدأوا بتمشيط المنطقة بحثا عمن أطلق الرصاص".

وذكر البيان أن "مكالمة استغاثة ثانية قادت الشرطة إلى شقة سكنية في بينتسفيل حيث عثرت على 3 قتلى بينهم المسلح."

ويأتي الهجوم بعد 3 أسابيع من واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية في بينتون بكنتاكي، حيث قتل طالب اثنين من زملائه، وأصاب 18 آخرين وهو محتجز حاليا.

من جهة اخرى, قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، الأحد، بتحطم هيليكوبتر في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام في الولاية، ومتحدث باسم الطيران الاتحادي، إن " الهليكوبتر كانت تقوم بجولة في الأخدود العظيم، أحد أهم الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، عندما هوت على الأرض".

وأضاف أن" 3 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب 4، وأن السلطات ربما تبحث عن مفقودين آخرين".

ولم يتم التطرق الى تفاصيل اخرى او ذكر اسباب تحطم الهليكوبتر.

ويشار إلى أنه سبق وتعرضت عدة ولايات أمريكية لعدة حوادث عنيفة منها إطلاق نار وحوادث تحطم هليكوبترات اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

سيريانيوز