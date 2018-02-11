اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، يوم السبت, ان إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الاسرائيلية, التي كانت تشن هجوما على سوريا, "غيّر معادلة عدم توازن القوى في المنطقة".

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واوضح شمخاتي, في لقاء خاص، مع "RT"، على هامش مشاركته في مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران, أن "أي خطأ ترتكبه إسرائيل في المنطقة لن يبقى من دون رد".

ونفى شمخاتي " أي دور لإيران في إسقاط الطائرة الإسرائيلية "، وقال إن الدفاعات الجوية السورية هي التي "أسقطت هذه الطائرة التي اخترقت الأجواء السورية واعتدت على سيادة البلاد".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, الا ان الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

وتحدث الجيش الإسرائيلي, في وقت سابق, عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في الأجواء الإسرائيلية وتحطم مقاتلة من طراز F-16 تابعة له بعد تنفيذها غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

لكن وزارة الخارجية الايرانية وصفت, يوم السبت, الانباء عن اسقاط إسرائيل لطائرة ايرانية مسيرة خلال هجومها على سوريا بانها "سخيفة جداً".

وتعد ايران من الدول الحليفة للنظام السوري, حيث تقدم الدعم العسكري له, وسط اتهامات لها من عدة دول وجهات معارضة سورية بتاجيج العنف في البلاد من خلال ارسال مقاتليها الى سوريا, وسط تاكيدات طهران ان لديها مستشارين عسكريين ومتطوعين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وتعارض إسرائيل مرارا الوجود العسكري الإيراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة إياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الأمر الذي نفته طهران.