تجددت حملة القصف والغارات الجوية, يوم الاحد, على الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق فيها.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي وجوي على مناطق حمورية وعربين وكفربطنا وسقبا بالغوطة الشرقية.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عن اشتباكات بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة في محور عربين -حرستا ، وسط رمايات مدفعية وصاروخية وجوية مكثفة نفذها الجيش .

وأضافت المصادر ان الجيش استهدف تجمعات المسلحين بالمدفعية الثقيلة في بلدة النشابية , كما قصف بالصواريخ مواقع لمسلحين في دوما

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ ايلول الماشي.