قرّر الجيش الإسرائيلي, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب اسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها اسرائيل على اهداف عسكرية بسوريا.

وأفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية (ريشت 14) أنه "في ضوء التطورات الميدانية على الحدود الشمالية، فإن الجيش قرر تعزيز نظام الدفاع الجوي في المنطقة".

وأشارت القناة إلى أن الحركة "شبه اعتيادية" في المناطق الشمالية، إلا أن السكان "أصبحوا يفهمون أن إيران موجودة قرب الحدود، وأن قواعد اللعبة قد تغيرت".



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط إحدى طائراته، من طراز إف 16، بعد تنفيذ سلسلة غارات داخل سوريا، إثر تعرض مقاتلاتها لاستهداف من قبل نيران مضادة للطائرات.

وكان الطيران الإسرائيلي شنّ, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت اجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مؤخرا عدة أهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.

سيريانيوز