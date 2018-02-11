دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, يوم الاحد, جميع الأطراف الى وقف فوري وغير مشروط للتصعيد والى ضبط النفس, وذلك عقب الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان غوتيريش "يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير للنزاع خارج حدودها".

وجاء ذلك عقب يوم على شن الطيران الإسرائيلي هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, الا ان الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

وأشار البيان إلى أنه "تم الإبلاغ عن وجود أكثر من ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شباط وحده".

كما دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى "التحرك بسرعة نحو تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254", وقال إن هذه التسوية هي "السبيل الوحيد لوقف العنف وإنهاء معاناة الشعب السوري".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين دعا, يوم السبت, إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية, مضيفاً أن الضربات الجوية السورية والروسية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل 230 مدنيا خلال الأسبوع الماضي.

وياتي ذلك عقب اعلان القيادة العامة للجيش النظامي عن تمكن الجيش النظامي من انهاء وجود تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بمحافظتي حماة وحلب , مؤكدةً أنه تم القضاء على معظم مقاتلي "جبهة النصرة" بريف حلب الجنوبي.

وتتكثف العمليات العسكرية في قرى وبلدات الغوطة الشرقية وادلب ضد "النصرة" وفصائل مرتبطة بها ما أدى لمقتل وجرح العشرات من المدنيين.

ويدرس مجلس الامن مشروع قرار تقدمت به السويد يطالب بهدنة في سوريا مدتها 30 يوم من اجل السماح بإدخال المساعدات للمحتاجين.