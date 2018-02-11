قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما) يوري شفيتكين، يوم الأحد, ان روسيا مستعدة للتعاون مع كل الدول من أجل التهدئة في سوريا والمنطقة.

ونقلت وسائل اعلام عن شفيتكين في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كانت روسيا مستعدة للتنسيق العسكري مع إسرائيل، قوله ان "موسكو مستعدة للتعاون مع أي دولة تبذل جهودا لضمان التعايش السلمي بين دول المنطقة، وتحارب الإرهاب".

وأضاف البرلماني الروسي أن التطورات الأخيرة وإسقاط المقاتلة الإسرائيلية "F-16"، كانت نتيجة لعدوان ارتكبته إسرائيل باختراقها الأجواء السورية، مشيرا إلى أن تحركات إسرائيل تثير أسئلة.

وكانت الخارجية الروسية دعت الاطراف كافة الى ضبط النفس وعدم اتخاذ اي اجراءات تؤدي الى تدهور الوضع, تعقيبا على الغارات الاسرائيلية على سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط إحدى طائراته، من طراز إف 16، بعد تنفيذ سلسلة غارات داخل سوريا، إثر تعرض مقاتلاتها لاستهداف من قبل نيران مضادة للطائرات.

وكان الطيران الإسرائيلي شنّ, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وكان الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، دعا يوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي إلى تجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت قرّر فيه الجيش الإسرائيلي, صباح الأحد, تعزيز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، عقب إسقاط الطائرة الاسرائيلية بعد هجمات شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية بسوريا.

سيريانيوز