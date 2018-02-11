تجدد سقوط القذائف, يوم الأحد, على العاصمة دمشق, توزعت في عدة مناطق وريفها, مما اسفر عن سقوط ضحايا في محيط العباسيين وجسر الرئيس.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذائف هاون انفجرت في محيط جسر الرئيس بدمشق, ماا سفر عن مقتل شخصين واصابة اخرين.

واشارت المصادر الى سقوط 5 قذائف هاون في محيط حي العباسيين إحداها في شارع حلب وسط انباء عن اصابات.

كما سقطت قذائف, وفقا للمصادر, في محيط ساحة الامويين ومنطقة القصاع ومحيط منطقة القصور وساحة التحرير بدمشق ومحيط "الداما روز".

ونشرت المصادر صورا للاضرار المادية التي طالت عدد من المناول والسيارات في منطقة القصاع.

وفي ريف دمشق, بينت المصادر ان عدة قذائف سقطت خلف الفرن الالي ومحيط حي الجناين بمنطقة جرمانا.

من جهته, ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ (سانا )أن " 3 قذائف صاروخية اطلقتها المجموعات المسلحة المتحصنة في بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين ومنطقة العباسيين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات."

وكانت قذائف سقطت امس وراء فندق "داما روز" ومحيط جسر الرئيس وساحة الامويين ومحيط الصالحية وعش الورور, مااسفر عن حدوث جرحى ووقوع اضرار مادية.

وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.