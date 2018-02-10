واصل ميلان انتفاضته في الآونة الأخيرة بقيادة مدربه الجديد ولاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه المتواضع سبال 4-صفر السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وبعد فوز وحيد في مبارياته الخمس الأولى مع غاتوزو، تحسن اداء ميلان تدريجيا وفوز السبت كان الرابع له في مبارياته الخمس الأخيرة (المباراة الأخرى في هذه السلسلة انتهت بالتعادل)، فرفع رصيده الى 38 نقطة.



ويدين ميلان باستعداده المثالي للقاء الخميس المقبل في بلغاريا ضد لودوغوريتس رازغراد البلغاري في ذهاب الدور الثاني من مسابقة "يوروبا ليغ"، الى باتريك كوتروني الذي سجل ثنائية وأضاف الأرجنتيني لوكاس بيليا والبديل فابيو بوريني الهدفين الآخرين.



ووضع كوتروني ميلان في المقدمة بعد دقيقة و41 ثانية على انطلاق المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف لفريقه في الدوري منذ هدف الغاني سولي مونتاري في مرمى يوفنتوس في 6 تشرين الأول 2013.



ثم أضاف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يوجه بيليا الضربة القاضية لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 ثم اختتم بوريني المهرجان بهدف في الدقيقة الأخيرة بعد دخل الى المباراة في الدقيقة 84.



وفي المقابل، تجمّد رصيد الوافد الجديد سبال عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر بعد فشله في تحقيق أي فوز في المراحل السبع الأخيرة، علما أنه يملك في سجله ثلاثة انتصارات.