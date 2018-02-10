عاد مانشستر سيتي المتصدر الى سكة الانتصارات بفوز ساحق على ضيفه ليستر سيتي 5-1 بفضل رباعية للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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على "ستاد الاتحاد"، تحضر سيتي بأفضل طريقة لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا وزيارته الثلاثاء الى سويسرا لمواجهة بازل في ذهاب ثمن النهائي، وذلك من خلال تحقيقه فوزه الثالث هذا الموسم على ليستر الذي سبق له الخسارة أمام رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المرحلة 12 (صفر-2) وربع نهائي كأس الرابطة (بركلات الترجيح).



وتحضر سيتي بأفضل طريقة لما ينتظره في الأيام القليلة المقبلة، ليس في دوري أبطال أوروبا وحسب بل أنه يلتقي الإثنين المقبل مع ويغان اثلتيك من الدرجة الثانية في الدور الخامس من مسابقة الكأس.



ثم يلتقي سيتي مع أرسنال في 25 الشهر الحالي في نهائي كأس الرابطة قبل أن يجدد الموعد مع الأخير في 1 اذار في الدوري على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تشلسي حامل اللقب في المرحلة 29.



ورفع سيتي رصيده الى 72 نقطة في الصدارة بفارق 16 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي يلتقي الأحد مع مضيفه نيوكاسل، فيما تجمد رصيد ليستر عند 35 نقطة في المركز الثامن بعد أن عجز عن تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة تواليا.



وسجل أغويرو أربعة أهداف (48 و53 و77 و90)، بعدما افتتح رحيم سترلينج التسجيل في الدقيقة الثالثة، بينما أحرز جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 24.



وأصبح أغويرو رابع لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل 20 هدفا أو أكثر لأربعة مواسم متتالية بعد الن شيرر والفرنسي تييري هنري وهاري كاين الذي فرض نفسه السبت بطل "دربي" شمال لندن بقيادته توتنهام للفوز على ضيفه ارسنال.