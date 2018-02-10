وجه ريال مدريد رسالة قوية قبل استقبال باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بفوز كبير على ضيفه ريال سوسييداد 5-2، بينها ثلاثية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ورفع ريال الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث وبفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة الذي يحلق بالصدارة ويستقبل الاحد خيتافي الحادي عشر، و10 نقاط عن جاره اتلتيكو مدريد العائد بالنقاط من ارض ملقة بهدف الفرنسي انطوان غريزمان. وسيكون بمقدور فالنسيا استعادة المركز الثالث من ريال بحال فوزه على ضيفه وجاره ليفانتي السابع عشر الاحد.



ولم يتبق امام النادي الملكي وخصوصا مدربه زيدان سوى المسابقة القارية التي احرز لقبها في العامين الاخيرين، لانقاذ موسمه ورأسه من الاقالة بعد التراجع الرهيب في النتائج هذا الموسم، علما بانه خرج ايضا من مسابقة الكأس على يد ليغانيس في ربع النهائي.



وسجل أهداف اللقاء كل من لوكاس فاسكيز (1) وهاتريك لكريستيانو رونالو في الدقائق (27 و37 و80) وهدف لتوني كروس بالدقيقة 34، بينما احرز هدفي سوسيداد بوتيستا ويارمندي بالدقائق (74 و83).