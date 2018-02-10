استهدف الطيران الحربي يوم السبت مناطق ببلدة التمانعة بريف ادلب, في وقت قال فيه مصدر عسكري ان الجيش النظامي تصدى لهجوم لفصائل معارضة بريف اللاذقية الشمالي.

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وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الطائرات الحربية نفذت ضربات متجددة استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدف القصف الجوي مناطق في بلدة التمانعة، فيما استهدفت قوات النظام بعدة قذائف مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور، دون ورود أنباء عن إصابات.

وفي ريف اللاذقية, شنت فصائل معارضة هجوما على إحدى النقاط العسكرية في تل حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي.

بالمقابل, نقلت سانا عن مصدر عسكري أن "وحدة من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعة إرهابية في تل حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي حاولت الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة".

وبين المصدر أن "الاشتباكات انتهت بصد الاعتداء والقضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر".

وكانت فصائل معارضة شنت في 23 الشهر الماضي هجوما على عدد من النقاط للجيش النظامي باتجاه قرية الصراف بناحية ربيعة بريف اللاذقية الشمالي, فيما اعلن الجيش النظامي تصديه للهجوم.