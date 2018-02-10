اجتاز باريس سان جرمان مباراته المعقدة مع مضيفه تولوز بفوز صغير 1-صفر حمل توقيع نجمه البرازيلي نيمار، السبت في المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل اربعة ايام من مواجهة ريال مدريد الاسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

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وبانتظار مباراته المفصلية في البطولة القارية، ابتعد سان جرمان بفارق 13 نقطة عن مرسيليا الذي تعادل الجمعة مع مضيفه سانت اتيان 2-2.



وبلغ سان جرمان، بطل الدوري بين 2013 و2016، ربع نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة محليا. وكان سان جرمان فاز ذهابا 6-2 بينها ثلاثية في الدقائق العشر الاخيرة، فيما نجح تولوز بالفوز في مباراته الاخيرة على ارضه 2-صفر.



وسيطر سان جرمان على الشوط الاول وصدت العارضة أخطر فرصه من ركنية مباشرة لدي ماريا، ابعدها بصعوبة الحارس الشاب البان لافون (19 عاما) المتألق في الشوط الاول (45).



بكر سان جرمان بالبحث عن الهدف في الثاني، فلعب نيمار عرضية من الجهة اليسرى مرت بفارق سنتيمترات عن القائم الايسر لتولوز (54)، ثم سدد ضربة حرة قريبة جدا من المقص الايمن (61)، قبل ان يترك ديارا مكانه للايطالي ماركو فيراتي.



وكسر نيمار التعادل بعد مراوغة داخل المنطقة وتسديدة صعبة من زاوية ضيقة ارتدت من الدفاع داخل الشباك، مسجلا هدفه التاسع عشر في الدوري بفارق هدفين عن زميله كافاني متصدر ترتيب الهدافين (68).



واصبح نيمار ضالعا في 30 هدفا لسان جرمان بعد 18 مباراة في الدوري، فيما حقق هذا الرقم بعد 37 مباراة مع فريقه السابق برشلونة الاسباني الذي انتقل منه مقابل صفقة قياسية (222 مليون يورو).