تربع يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، على صدارة الدوري الإيطالي بفوزه 2-0 على ملعب فيورنتينا بتسجيله في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

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ويأمل يوفنتوس الذي حقق المطلوب في مباراته ضد "فيولا" دون أن يكون مقنعا، أن يسديه لاتسيو الثالث خدمة كبيرة عندما يلتقي نابولي السبت، لأن أي تعثر للأخير سيبقي فريق المدرب ماسيميليانو اليغري في الصدارة التي يتربع عليها حاليا بفارق نقطتين عن غريمه الجنوبي.



وتحضر رجال اليغري بفوزهم الثامن على التوالي بأفضل طريقة لما ينتظرهم الثلاثاء في تورينو، عندما يستضيفون توتنهام الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل بطل ايطاليا الى مباراتها النهائية مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة دون أن يحرز اللقب.



واحتفل حارس وقائد يوفنتوس جانلويجي بوفون، العائد مؤخرا من الاصابة، بأفضل طريقة بمباراته الـ500 في الدوري بقميص "السيدة العجوز" والـ631 خلال مسيرته في "سيري آ"، مقتربا خطوة اضافية من الرقم القياسي المسجل باسم مدافع ميلان السابق باولو مالديني (647) لكنه لن يتمكن من التفوق على الأخير في حال اعتزاله في نهاية الموسم.



وكانت البداية صعبة على يوفنتوس الذي احتسبت ضده ركلة جزاء بعدما ارتدت الكرة من يد مدافعه جورجيو كييليني داخل المنطقة، لكن الحكم طلب اعادة اللقطة عبر الفيديو ثم قرر على إثرها الغاء ركلة الجزاء وسط اعتراض من لاعبي فيورنتينا (21).



وأنهى يوفنتوس الشوط الأول بتسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث في أسوأ أداء هجومي له هذا الموسم.



ولم يتغير الوضع كثيرا في بداية الشوط الثاني قبل أن يهديه برنارديسكي هدف التقدم في الدقيقة 56 من ركلة حرة خادعة نفذها من الجهة اليمنى لمرمى الفريق الذي نشأ في صفوفه منذ 2003 وبدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2013 قبل الانتقال الى عملاق تورينو الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.



ووسط اندفاع فيورنتينا نحو مرمى ضيفه، استغل الأرجنتيني غونزالو هيغواين المساحات لتوجيه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بعدما كسر مصيدة التسلل اثر تمريرة بينية من كييليني وانفرد بالحارس قبل أن يسدد في الزاوية الأرضية اليسرى، مسجلا هدفه الرابع عشر في الدوري هذا الموسم والـ18 في جميع المسابقات.