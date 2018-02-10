عزز أتلتيكو مدريد مركزه الثاني بعد عودته من ملعب ملقا بفوزه الثالث على التوالي والخامس عشر هذا الموسم، وجاء بنتيجة 1-صفر السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بالنقاط الثلاث التي رفع بها رصيده الى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة مؤقتاً عن فالنسيا الثالث و6 عن برشلونة المتصدر، الى الفرنسي انطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 39 ثانية فقط على صافرة البداية بعدما سقطت الكرة أمامه اثر تسديدة مرتدة من الدفاع لزميله ساول نيغيز.



ورفع غريزمان رصيده الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و12 في جميع المسابقات، مانحاً مدربه سيميوني فوزه الـ150 في الدوري كمدرب لأتلتيكو، وشاءت الصدف أن يكون هذا الفوز في نفس الملعب الذي استهل فيه مشواره التدريبي مع نادي العاصمة عام 2011.



وأكد اتلتيكو قوته الدفاعية إذ لم تهتز شباكه سوى تسع مرات بعد 23 مرحلة، وهو أمر لم يحققه في تاريخ الدوري (بعد 23 مرحلة) سوى ديبورتيفو لا كورونيا خلال موسم 1993-1994.



ويتحضر اتلتيكو لمواصلة مشواره القاري في "يورويا ليغ" الخميس المقبل ضد كوبنهاغن الدنماركي الذي يستضيف ذهاب الدور الثاني، وذلك بعدما أنهى نادي العاصمة الإسبانية دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في المركز الثالث خلف روما الإيطالي وتشلسي الإنكليزي.



وفي مباراة أخرى، فاجأ ألافيس أحد الفرق غير البعيدة عن مراكز الهبوط، مضيفه فياريال الذي ينافس على المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية، بالفوز عليه 2-1.



تجمد رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز الخامس وأهدر بالتالي فرصة التساوي بعدد النقاط مع ريال مدريد الرابع قبل مباراة الأخير مع ريال سوسييداد، بينما رفع الافيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.

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