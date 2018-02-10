تابع بايرن ميونيخ رحلته الفردية في صدارة الدوري الالماني لكرة القدم، بفوز تاسع تواليا على حساب ضيفه شالكه القوي 2-1، السبت في المرحلة 22 التي شهدت خسارة باير ليفركوزن الوصيف السابق ومواصلة بوروسيا دورتموند الثالث انتفاضته.

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ويحلق بايرن، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، في الصدارة بفارق 18 نقطة عن أقرب مطارديه لايبزيغ الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز على اوغسبورغ 2-صفر، و19 عن دورتموند، فيما تراجع شالكه الى المركز السادس.



ويستعد بايرن لخوض ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا امام بشيكتاش التركي في 20 شباط الحالي في ميونيخ ذهابا و14 آذار المقبل في اسطنبول ايابا.



على ملعب "اليانز ارينا" وامام 75 الف متفرج، افتتح بايرن التسجيل باكرا عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي متابعا من مسافة قريبة تسديدة صاروخية لتوماس مولر ابعدها الحارس بصعوبة، مسجلا هدفه التاسع عشر في صدارة ترتيب الهدافين (6).



لكن شالكه رد بهدف جميل من تسديدة طائرة للارجنتيني فرانكو دي سانتو في شباك الحارس زفن اولريخ (29).



وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق القائد مولر من زاوية ضيقة جدا الى يسار الحارس، بعد تمريرة في ظهر الدفاع من الجناح الهولندي المخضرم ارين روبن، رافعا رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم (36). وفي الثاني، كاد السويسري الشاب بريل ايمبولو يعادل بتسديدة ارضية قوية صدها ببرعاة اولريخ (71).



ومني ليفركوزن بخسارته الاولى في المباريات الأربع الأخيرة وجاءت على ملعبه "باي ارينا" وامام 26 الف متفرج، ضد ضيفه هرتا برلين الحادي عشر صفر-2 بهدفي النمسوي الشاب فالنتينو لازارو (43) والعاجي المخضرم سالومون كالو (58)، فتراجع من المركز الثاني الى الخامس.



وحقق فرانكفورت الرابع فوزه الثالث في أربع مباريات على ضيفه كولن 4-2، بأهداف الكرواتي انتي ريبيتش (15) وماركو روس (59) والفرنسي سيمون فاليت (65) وماريوس وولف (67)، فيما سجل للخاسر سيمون تيرودي (57 من ركلة جزاء و74).