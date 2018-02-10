اتهم الجيش الإسرائيلي, يوم السبت, إيران باستخدامها قاعدة "تي فور" السورية لنقل أسلحة للمتطرفين بموافقة "النظام السوري"، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من سوريا.

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له نقلته سبوتينك الروسية إن "إيران تستخدم قاعدة "تي فور" الجوية السورية الواقعة بالقرب من مدينة تدمر لنقل أسلحة هجومية "للمتطرفين" وبموافقة الحكومة السورية".

واضاف أدرعي، "تنشط إيران وقوة قدس لفترة طويلة من قاعدة سلاح الجو السوري "تي فور" القريبة من تدمر بغطاء قوات الجيش السوري وبموافقة النظام السوري", لافتا الى انه "في الأشهر الأخيرة، بدأت إيران استخدام القاعدة كأنها تابعة لها، وتستعملها لنقل أسلحة هجومية لعناصر "المحور المتطرف" في إطار عملية بناء القوة في مواجهة إسرائيل".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى ردا على دخول طائرة مسيرة الى مجالها الجوي, الا ان الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

وقام الطيران الاسرائيلي بشن غارة ثانية ويعلن قصف 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

ووصفت وزارة الخارجية الايرانية, يوم السبت, الانباء عن اسقاط إسرائيل لطائرة ايرانية مسيرة خلال هجومها على سوريا بانها "سخيفة جداً".

وأعلن حزب الله اللبناني أن إسقاط الجيش السوري للمقاتلة الإسرائيلية اليوم يشير إلى سقوط المعادلات القديمة وبداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.

وتعد ايران من الدول الحليفة للنظام السوري, وتقدم الدعم العسكري له, وسط اتهاماتلها من عدة دول وجهات معارضة سورية بتاجيج العنف في البلاد من خلال ارسال مقاتليها الى سوريا, وسط تاكيدات طهران ان لديها مستشارين عسكريين ومتطوعين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وتعارض إسرائيل مرارا الوجود العسكري الإيراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة إياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الأمر الذي نفته طهران.