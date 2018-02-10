أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم السبت, أن "واشنطن تؤكد دعمها لإسرائيل في الدفاع ىعن نفسها ضد أي تهديدات", مؤكداً أنها "لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا", وذلك بعد غارات استهدفت مواقع عسكرية سورية عقب اسقاط طائرة اف 16 اسرائيلية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أدريان رانكين غالواي أن "الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على أرضها وشعبها", بعد أن قصفت إسرائيل 12 هدفا إيرانيا وسوريا في الأراضي السورية، بما في ذلك نظم للدفاع الجوي السورية.

وتابع المتحدث الأمريكي قائلاً أن " وزارة الدفاع الأمريكية لم تشارك في هذه العملية العسكرية".

وأشار إلى أن " إسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماما حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

ويأتي الهجوم الجديد بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء الماضي, احد المواقع العسكرية في ريف دمشق بالصواريخ, فيما أعلن الجيش النظامي انه تم التصدي لهذه الصواريخ وتم تدمير معظمها.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مؤخرا عدة أهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.

وأكدّ رانكين غالواي قائلا "نشارك كثيرين في المنطقة القلق من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين ونحن نسعى لجهد دولي أكبر للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن في وقت سابق أن الجيش الأمريكي لن يبقى في سوريا فقط من أجل هزيمة تنظيم "داعش" بالكامل ولكن أيضا من أجل مواجهة نفوذ إيران.

وتعارض إسرائيل مرارا الوجود العسكري الإيراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة إياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الأمر الذي نفته طهران.

سيريانيوز