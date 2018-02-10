يشارك فريقا الجيش والوحدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيلتقي الأول مع المنامة البحريني في البحرين يوم الاثنين القادم بينما يلتقي الثاني مع الفيصلي الأردني في عمان الثلاثاء القادم ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

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ويلعب الجيش في المجموعة الثانية إلى جانب العهد اللبناني والمنامة البحريني والزوراء العراقي بينما يلعب الوحدة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأنصار اللبناني وظفار العماني والفيصلي الأردني.



واتبعت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للعبة نظاما جديدا للمسابقة في العام الماضي بفصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وكان فريقا الجيش والوحدة التقيا في نهائي النسخة الأولى للبطولة عام 2004 وأحرز الجيش اللقب كما حقق الاتحاد لقب نسخة 2010 على حساب القادسية الكويتي فيما خرج الجيش من دور المجموعات النسخة الماضية والوحدة من الدور النهائي لفرق غرب آسيا المؤهل لنهائي البطولة.