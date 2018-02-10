تصدر الاتحاد الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر الوحدة بعد فوزه 3-0 على جاره حرفيي حلب في ختام الجولة الرابعة عشرة الأولى إيابا من الدوري الممتاز لكرة القدم .

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على ملعب رعاية الشباب في حلب استطاع الاتحاد حسم ديربي المدينة بتسجيله ثلاثة أهداف عبر عبد الناصر حسن وملهم بابولي من ركلة جزاء ويوسف أصيل في الدقائق 16 و 51 و 68.



وشهدت مباراة الكرامة مع الجهاد التي جرت على ملعب خالد بن الوليد في حمص تسجيل ستة أهداف كان للكرامة الفائز باللقاء أربعة منها عبر عمار الحموي هدفين وعلي خليل هدفين في الدقائق 6 و 16 و 24 و 36 بينما سجل للجهاد كل من علي خشمان وسليمان رشو في الدقيقتين 33 و46.



وفي نتيجة لافتة فاز النواعير على مستضيفه حطين بأربعة أهداف لهدف على ملعب الباسل في اللاذقية.



بدوره الشرطة استطاع الخروج من لقائه مع المحافظة الذي جرى على ملعب الأخير بنتيجة ايجابية 2-1.



وظفر فريق المجد بالنقاط الثلاث بعد فوزه على الوثبة بهدف نظيف على ملعب تشرين في دمشق، أما لقاء تشرين مع الطليعة الذي جرى على ملعب حماة البلدي فانتهى بالتعادل السلبي.



وأصبح الاتحاد أولا برصيد 31 نقطة متقدما على الوحدة بفارق الأهداف يليهما الجيش ب 30 نقطة ثم الطليعة والشرطة ب 22 نقطة وتشرين والكرامة بـ 19 نقطة فحرفيي حلب والمجد والنواعير ب 18 نقطة ثم حطين بـ 15 نقطة والوثبة ب 12 نقطة والمحافظة ب 11 نقطة وأخيرا الجهاد بـ 5 نقاط.



وكانت المرحلة افتتحت الأربعاء الماضي بمباراة وحيدة فاز فيها الوحدة 1-0 على الجيش.