وصفت وزارة الخارجية الايرانية, يوم السبت, الانباء عن اسقاط إسرائيل لطائرة ايرانية مسيرة خلال هجومها على سوريا بانها "سخيفة جداً".

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ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله ان ايران "لا تقدم إلا المشورة العسكرية لسوريا وبناء على طلب من الحكومة الشرعية للبلاد“.

وتعد ايران من الدول الحليفة للنظام السوري, وتقدم الدعم العسكري له, وسط اتهاماتلها من عدة دول وجهات معارضة سورية بتاجيج العنف في البلاد من خلال ارسال مقاتليها الى سوريا, وسط تاكيدات طهران ان لديها مستشارين عسكريين ومتطوعين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ويأتي ذلك عقب اعلان أعلنت "غرفة عمليات حلفاء سوريا" أنّ طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محطة الطائرات المسّيرة في مطار الــ T4 في ريف حمص , نافية تحطم طائرة ايرانية مسيرة, متوعدة إسرائيل برد قاس, ردا على هذه الهجمات على سوريا.

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, الا ان الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

وتحدث الجيش الإسرائيلي, في وقت سابق, عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في الأجواء الإسرائيلية وتحطم مقاتلة من طراز F-16 تابعة له بعد تنفيذها غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي وقات موالية له في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.

وتعارض إسرائيل مرارا الوجود العسكري الإيراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة إياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الأمر الذي نفته طهران.