طالبت اسرائيل، يوم السبت، موسكو بالتدخل لوقف التصعيد في الشمال مع سوريا ,عقب ساعات على إسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا, بعد هجوم اسرائيلي على اهداف عسكرية في البلاد.

وقال السفير الاسرائيلي لدى موسكو هاري كورين, في تصريحات لوكالة (انترفاكس) الروسية, انه يجب " تعزيز التنسيق مع روسيا عسكريا وسياسيا لوقف التصعيد في المنطقة".

وأضاف السفير الاسرائيلي" بلاده ستعرقل عند الحاجة الخطط العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية ولبنان التي تستهدف إسرائيل".

وأشار إلى أن "إسرائيل تنوي منع تحول سوريا إلى ميدان عسكري بالنسبة لإيران", مؤكداً أن "تل أبيب بوقف تواجد القوات الإيرانية وعناصر حزب الله والمسلحين الشيعة في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في سوريا".

كما عبر عن اعتقاده بأن "روسيا هيهات أن تسمح لإيران بنشر قواتها البحرية بالقرب من القواعد الروسية في سوريا في اللاذقية وطرطوس ".

ونقلت صحيفة "يديعيوت احرنوت" الاسرائيلية ان " تل أبيب طلبت تدخلا روسيا لمنع التصعيد مع سوريا والحيلولة دون تدخل حزب الله".

على صعيد متصل قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان " إيران وسوريا تلعبان بالنار وأن بلاده مستعدة لتدفيعهما الثمن رغم عدم رغبتها بالتصعيد".

وتعارض إسرائيل مرارا الوجود العسكري الإيراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة إياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الأمر الذي نفته طهران.

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وتحدث الجيش الإسرائيلي, في وقت سابق, عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في الأجواء الإسرائيلية وتحطم مقاتلة من طراز F-16 تابعة له بعد تنفيذها غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

يشار إلى أن إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" أو قوات إيرانية في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين إسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.

سيريانيوز