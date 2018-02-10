تعتزم السلطات اللبنانية التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي لتحذر إسرائيل من مغبة استخدام الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا.

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وذكرت الخارجية اللبنانية, في بيان, نشرته الوكالة اللبنانية, أن "وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا".

واشار البيان الى "حق سوريا في الدفاع المشروع مقابل أي اعتداء إسرائيلي"

وأوضحت الوزارة أن "مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها".

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" أو قوات إيرانية في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين إسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.