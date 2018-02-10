دعت وزارة الخارجية الروسية, يوم السبت, جميع الأطراف إلى ضبط النفس, وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تردي الوضع, وذلك تعقيباً على الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا.

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واوضحت الخارجية, في بيان لها, نشرته وكالات انباء, إن موسكو تشعر "بقلق شديد إزاء التطورات الأخيرة والهجمات على سوريا, وتنامي التوتر في مناطق وقف التصعيد".

وشدد البيان على "ضرورة الاحترام الكامل لسيادة وسلامة أراضي سوريا وغيرها من دول المنطقة".

وذكّرت الوزارة بأن "القوات الحكومية السورية ملتزمة بالاتفاقات الخاصة بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد في جنوب غرب سوريا".

واشار البيان إلى" عدم قبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لخطر".

ويأتي ذلك عقب مطالبة اسرائيل، موسكو بالتدخل لوقف التصعيد في الشمال مع سوريا ,عقب ساعات على إسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا, بعد هجوم اسرائيلي على اهداف عسكرية في البلاد.

وشن الطيران الإسرائيلي, فجر السبت , هجوماً على أهداف عسكرية في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, إلا أن الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

وتحدث الجيش الإسرائيلي, في وقت سابق, عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في الأجواء الإسرائيلية وتحطم مقاتلة من طراز F-16 تابعة له بعد تنفيذها غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

يشار إلى أن إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" أو قوات إيرانية في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين إسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.