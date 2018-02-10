تجدد سقوط القذائف على مناطق بدمشق, مما أسفر عن سقوط وجرحى واندلاع نيران بسبب قذائف سقطت وراء "داما روز" وسط العاصمة.

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وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ (سانا ), "بسقوط قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية على محيط فندق داما روز, ما ادى الى نشوب حريق في المكان, حيث يعمل فوج الإطفاء على إخماده".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان جرحى سقطوا اثر سقوط قذيفة على مولدة كهربائية داخل فندق الداما روز بمحيط جسر الرئيس, ماادى الى اندلاع النيران, حيث تعمل فرق الاطفاء على اخمادها.

وأوضحت المصادر ان 3 قذائف صاروخية سقطت ايضا في محيط فندق الداما روز.

ونشرت بعض المصادر صورا ومقطع فيديو يظهر تصاعد كثيف للدخان بعد سقوط القذائف في محيط جسر الرئيس.

كما سقطت قذائف, بحسب المصادر في محيط الامويين ومحيط حي الصالحية بمدينة دمشق.

ولفتت المصادر الى سقوط قذيفة هاون في حي القصاع بدمشق لكنها لم تنفجر .

وكانت قذائف سقطت امس في مناطق العباسيين والقصاع وباب توما والدويلعا وعش الورور بدمشق وجرمانا بريفها, مااسفر عن سقوط جرحى وحدوث اضرار مادية.

وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.