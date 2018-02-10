أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم السبت, عن إسقاط المقاتلين الأكراد مروحية عسكرية تركية خلال العمليات التي تشنها القوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

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وقال اردوغان, بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول التركية, "قبل قليل أسقطت إحدى مروحياتنا العسكرية من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية، أثناء عملية "غصن الزيتون".

وتوعد أردوغان "الإرهابيين"، الذين اسقطوا المروحية العسكرية برد قاس.

ولم تعلن الوكالة عن وجود قتلى أو جرحى خلال حادثة سقوط المروحية..

ويأتي ذلك عقب ساعات على اعلان رئاسة الأركان التركية, عن ارتفاع حصيلة قتلى "الإرهابيين" الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, إلى 1141 شخصا.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.