أعلنت رئاسة الأركان التركية, يوم السبت, عن ارتفاع حصيلة قتلى "الإرهابيين" الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, إلى 1141 شخصا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبينت الأركان التركية، في بيان،نشرته قناة (تي ار تي), أن "مقاتلاتها تمكنت من تدمير 36 هدفًا للإرهابيين في عفرين، بينها ملاجئ وتحصينات ومخازن للأسلحة والذخائر".

وأوضحت الأركان التركية أن قوات “غصن الزيتون”، تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تحييد 79 إرهابيًا، ليرتفع العدد إلى 1141 منذ انطلاق العملية".

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.