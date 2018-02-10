قررت وزارة الداخلية التركية إيقاف قبول تسجيل اللاجئين السوريين ومنحهم بطاقة الحماية المؤقتة في مدينة إسطنبول لفترة مؤقتة.

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وأرجعت الداخلية التركية هذا القرار, بحسب ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر لها في الوزارة, الى "الازدحام الكبير في المدينة المذكورة ولتحولها إلى مركز جذب للسوريين أيضاً".

وبينت الداخلية التركية أنها توصّلت لقرار إيقاف منح اللاجئين السوريين التسجيل لفترة مؤقتة "لضمان استمرارية وصحة الخدمات التي تقدّمها الحكومة التركية لهم"، مضيفة أن ذلك يأتي بالتزامن مع "تحديث بيانات السوريين المتواجدين في البلاد".

وتستضيف اسطنبول عدد كبير من السوريين يصل إلى 540 ألفا و579 شخصاً، وذلك وفقاً آخر إحصائية أجرتها إدارة الهجرة في البلاد.

يشار الى أن الداخلية التركية فرضت منذ نحو سنة، قانوناً ينص على اشتراط حصول السوريين (الحاملين لبطاقة الهوية المؤقتة فقط دون أصحاب الإقامات) على تأشيرة للانتقال بين الولايات التركية.