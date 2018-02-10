يبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون, يوم الأحد, جولة في الشرق الأوسط , يزور خلالها الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت , وتنتهي حتى 16 الشهر الجاري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكر بيان لوزارة الخارجية الامريكية ان أن تيلرسون سيلتقي بالعاهل الأردني عبد الله بن الحسين ووزير الخارجية أيمن الصفدي لمناقشة عدة قضايا إقليمية من بينها الأزمة السورية .

كما يلتقي وزير الخارجية في تركيا بكبار المسؤولين في أنقرة لمناقشة قضايا إقليمية وثنائية.

وأضافت الوزارة أن تيلرسون سيجتمع في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في زيارة "ستأكد على دعم الولايات المتحدة للشعب والجيش اللبنانيين".

وعن زيارته لمصر, اشار البيان الى ان زيارة تيلرسون إلى مصر ستتضمن "التنسيق حول قضايا إقليمية هامة".

وسيختتم تيلرسون جولته بزيارة الكويت, حيث سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش وكذلك في مؤتمر إعادة إعمار العراق.