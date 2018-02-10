شن الطيران الإسرائيلي, فجر الست, هجوماً موقعين عسكريين في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, الا ان الدفاعات الجوية السورية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل.

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ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكرى , لم تسمه قوله, ان “الطيران الإسرائيلي قام فجر اليوم بعدوان جديد على احدى القواعد العسكرية فى المنطقة الوسطى حيث تصدت له وسائط الدفاع الجوى وأصابت أكثر من طائرة”.

واشار المصدر الى ان "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في ريف دمشق صباح اليوم".

من جهته, قال الجيش الإسرائيلي إن "صفارات الإنذار انطلقت في مرتفعات الجولان يوم السبت".

وبين اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس ان " طائرة واحدة فقط من طائراته أصيبت أثناء مهمة لقصف منشأة إيرانية كانت قد أطلقت طائرة بلا طيار من سوريا.

وأضاف أن الطائرات ”عادت كلها بسلام باستثناء واحدة تحطمت في إسرائيل“.

كما تحدثت مصادر اعلامية اسرائيلية واجنبية بان طائرة اف 16 اسقطت بواسطة الدفاعات الجوية السورية صباح اليوم السبت.

وبحسب المصادر, فقد استهدفت طائرات اسرائيلية اهداف عسكرية ايرانية في مناطق متعددة في سوريا ، وردت الدفاعات الجوية السورية باطلاق عدة صواريخ اصابت طائرة اسرائيلية سقطت في شمال اسرائيل وادت الى جرح الطيار.

من جهتها, أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر- سمح بعملية عسكرية ضد النظام السوري بعد اجتماع عسكري.

وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق رسمياً على استمرار العملية في سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

ويأتي الهجوم الجديد بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي صباح الاربعاء الماضي احد المواقع العسكرية في ريف دمشق بالصواريخ, فيما اعلن الجيش النظامي انه تم التصدي لهذه الصواريخ وتم تدمير معظمها.

واستهدف الطيران الاسرائيلي مؤخرا عدة اهداف ومواقع للجيش النظامي في ريف دمشق وحمص وحماه وريف القنيطرة, كما سبق له واسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل.