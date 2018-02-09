لقي شخص مصرعه واصيب اكثر من 40 آخرون، يوم الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة امام مسجد ابو هريرة في مدينة بنغازي الليبية.

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وذكرت وسائل اعلام ليبية ان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل أكثر من 40 جريحًا، فيما شهد محيط المستشفى حالة من الفوضى والهلع.

وافاد مسعفون إن شخصاً قتل وأصيب 37 في الانفجار المزدوج في حين افاد مصدر عسكري أنه ربما نُفّذ عن بعد باستخدام هاتف محمول.

وكانت أنباء قد أفادت بوقوع انفجار بسيارة مفخخة أمام مسجد أبو هريرة في مدينة بنغازي الليبية.

وكان لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في كانون الثاني الماضي في انفجار سيارتين ملغومتين وسط مدينة بنغازي في شرق ليبيا .

يشار الى ان مدينة بنغازي الليبية شهدت معارك وتفجيرات دامية على مدى السنوات الماضية.