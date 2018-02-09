سقط قتلى وجرحى، يوم الجمعة، بغارات جوية استهدفت بلدة حاس في ريف ادلب الجنوبي.

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وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان نحو 10 قتلى وعدة مصابين سقطوا جراء استهداف الطائرات الحربية الروسية بلدة حاس في ريف ادلب الجنوبي.

وتابعت المصادر ان شن الطيران الروسي شن ايضاً غارات عدة على جبل الأربعين بأريحا، ومحيط جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الخميس، اثر استهداف خان شيخون وبلدة الزعينية بريف ادلب الغربي بصواريخ أرض جو، اضافة لاستهداف مستوصف ومدرستين في مشمشان في ريف ادلب.

وتصاعدت العمليات العسكرية, عقب تبني "هيئة تحرير الشام" اسقاط طائرة روسية يوم السبت في ريف ادلب الجنوبي.

يشار الى ان الجيش النظامي تمكن في وقت سابق من يوم الجمعة من السيطرة الكاملة على جيب لـ"داعش" في ريف حماة وادلب وحلب، في اطار عملية عسكرية بدأها منذ نحو 3 أشهر في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيين أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور وأكثر من 300 قرية وبلدة واحكمت الطوق على إرهابييهما في جيب مساحته 1200 كم2 في أرياف المحافظات الثلاث, بحسب مصادر مؤيدة.

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