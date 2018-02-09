أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة دعت الأطراف في سوريا، للتوقف عن الاشتباكات بين بعضها.

وقال حق، معلقا على أنباء ضربة التحالف على قوات موالية للجيش النظامي "نحن ندعو للتوقف عن أية عمليات عسكرية في سوريا".

ولقي العشرات من القوات المتحالفة مع الجيش النظامي مصرعهم, فجر الخميس, بعد استهدف طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, هجوما شرق نهر الفرات بدير الزور, فيما أصدر التحالف الدولي بيانا عبر صفحته (تويتر) قال فيه إنه "شن غارة جوية على قوات موالية للجيش السوري، بحجة هجومها على وحدات من "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس ان "عدوان التحالف الدولي ضد قوات شعبية سورية كانت في حالة اشتباك مع تنظيم داعش يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سورية ووحدة أرضها, واصفة اياه بـ "العدوان الهمجي".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".