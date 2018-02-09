قال مسؤول أمريكي كبير, يوم الجمعة, أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيحث تركيا على كبح عمليتها العسكرية في شمال سوريا خلال زيارته للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول ,قوله في إفادة مقتضبة عن الجولة التي يقوم بها تيلرسون في الفترة من 11 إلى 16 شباط وتشمل الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت "ستكون محادثات صعبة ".

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية التركية قال المسؤول إنها " صعبة.. الأتراك غاضبون وهذا وقت صعب للتعامل فيما بيننا ولكننا نعتقد أنه لا تزال هناك بعض المصالح الأساسية المشتركة ".

وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي, وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية, أواخر الشهر الماضي, السلطات التركية, بالتوقف عن تزويد وحدات "حماية الشعب" الكردية بسوريا بأي أسلحة, وذلك بعد ضغوطات تركية ومطالبات بامتناع واشنطن عن تقديم أي دعم للمقاتلين الأكراد.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول أنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بأن عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

سيريانيوز