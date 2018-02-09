أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل, يوم الجمعة, بأنه سيتعين عليها أيضا تقديم "تنازلات كبيرة" من أجل السلام مع الفلسطينيين، وذلك على الرغم من اتهامهم لأحد مبعوثيه إلى الشرق الأوسط بالتسبب في تعثر الجهود الدبلوماسية بسبب ما يرونه تحيزا لإسرائيل.

ووصف ترامب في حديث لصحيفة (إسرائيل هيوم) أذيعت مقتطفات منه قبل نشره كاملاً الأحد المقبل, قرار بشأن القدس بأنه "نقطة مهمة" في عامه الأول في الرئاسة.

وقال الرئيس الأمريكي "أود أن أوضح أن القدس هي عاصمة إسرائيل, وفيما يتعلق بالحدود، سأؤيد ما يتفق عليه الجانبان فيما بينهما".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل "أعتقد أنه سيتعين على الجانبين تقديم تنازلات كبيرة من أجل إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ".

وتزامن الحديث الصحفي مع أنباء عن توتر جديد بين الفلسطينيين والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في أعقاب مقتل مستوطن يهودي على يد فلسطيني.

وبعد مقتل المستوطن طعنا يوم الاثنين قال فريدمان في تغريدة على "تويتر" أنه سبق له التبرع بسيارة إسعاف إلى مستوطنة القتيل وإنه يصلي من أجل عائلته مضيفا أن الزعماء "الفلسطينيين أشادوا بالقاتل".

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول الماضي, متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين إزاء واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

سيريانيوز