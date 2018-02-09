لقي ثلاثة أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، يوم الجمعة، اثر سقوط قذائف في حي العباسيين بمدينة دمشق وجرمانا في ريفها، وشارع النيل بمدينة حلب.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، دون ان تسمه، قوله ان "شخصين اصيبا، ووقعت اضرار مادية نتيجة سقوط 5 قذائف في حي العباسيين".

وتابع المصدر ان قذيفة سقطت على منطقة الزبلطاني ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

ومن جانبها قالت مصادر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان قذيفتين صاروخيتين انفجرتا في حارة اليهود وفي منطقة العبارة بالمدينة القديمة، وفي محيط ساحة باب توما، والقصاع والدويلعة.

كما قالت المصادر ان شخصين قتلا واصيب 3 آخرين في جرمانا بريف دمشق اثر سقوط قذائف صاروخية على المدينة.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الخميس، اثر سقوط عشرات القذائف على مناطق بدمشق وريفها.

وتتعرض دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

وفي حلب، قالت (سانا) ان طفلاً لقي مصرعه واصيب شخص بجروح جراء سقوط قذائف في ساحة القلعجي بشارع النيل في المدينة.

وسبق ان تعرضت مناطق خاضعة لسيطرة النظامي في حلب للاستهداف بقذائف الهاون مصدرها مناطق سيطرة فصائل معارضة.