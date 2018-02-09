بسط الجيش النظامي، يوم الجمعة، سيطرته على كامل الجيب المحاصر في أرياف حلب وحماة وادلب، بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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وأعلنت صفحة "الإعلام الحربي" أن الجيش بالتعاون مع حلفائه تمكن من استعادة كامل القرى والبلدات في الجيب المحاصر.

وبينت مصادر موالية انه تمت السيطرة على قرى وبلدات جناة الصورانة وسروج وطوال دباغين ورسم سكاف والمتوسطة، في ريف حماة الشرقي.

ومن جانبها قالت وكالة (سانا) الرسمية ان وحدات من الجيش النظامي استعادة السيطرة خلال الساعات الماضية على 16 قرية وبلدة، ممتدة بين ريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي.

وبينت الوكالة انه تمت استعادة قرى وبلدات ارتوازية مخلاف ومخلاف ورسم جب الحملان وجب الجملان وعين النعجة ورسم الداب ورسم الضبع ومعر شمالي ومعر جنوبي وكوريج وتل شويح ورسم السبل وابو عجوة شرقي وتبارة الجريرة والمويلح وأبو عجوة غربي.

وكان الجيش النظامي تقدم أمس الأول في الجيب المحاصر حيث يتواجد تنظيم "داعش" ما بين أرياف حماة وحلب وإدلب واستعادت السيطرة على قرى وبلدات الهرتا وثلجة ومريجب الشمالي ورسم البرجس وخيرية كبيرة وصغيرة والعزيزية وجدوعة شمالية وجنوبية والبارودية ومسعدة وحوى ونجم الزهور وجب الرمان والنحليبية وطلفاح وأخو حسن وعليص والدك والمسلوخية والصالحية وملولح وحومة وزاعل ورسم الصدف ورسم التباير ورسم الجاسم ورسم المزارع ودلا واللويبدة.

ويمتد الجيب الذى طوقته وحدات من الجيش النظامي في الـ 20 من الشهر الماضي، من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف إدلب إلى السعن بريف حماة.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيين أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور وأكثر من 300 قرية وبلدة واحكمت الطوق على إرهابييهما في جيب مساحته 1200 كم2 في أرياف المحافظات الثلاث, بحسب مصادر مؤيدة.

سيريانيوز