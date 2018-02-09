برشلونة يؤكد علو كعبه أمام فالنسيا ويسقطه على ملعبه ويبلغ نهائي كأس إسبانيا اخبار الرياضة شارك

نبلغ برشلونة نهائي مسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم بتغلبه في الميستايا على مضيفه فالنسيا 2-0 في اياب نصف نهائي المسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وفاز برشلونة بمجموع المباراتين 3-0 بعد ان تغلب ايضا في مباراة الذهاب في الكامب نو 1-0.



وافتتح البرازيلي فيليب كوتينيو الذي دخل في الشوط الثاني بديلا للبرتغالي اندريه غوميز النتيجة لبرشلونة (49) محققا اول هدف له مع برشلونة، واضاف الكرواتي ايفان راكيتيتش الهدف الثاني (82).



وسيواجه برشلونة في المشهد الختامي من مسابقة كأس الملك يوم السبت 21 نيسان المقبل منافسه اشبيلية المتأهل الاربعاء على حساب ليغانيس. سيريانيوز 2018-02-09 06:37:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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