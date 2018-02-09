بدأت مصر، يوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة النطاق على المتشددين الإسلاميين في سيناء، تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة.

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وأصدرالجيش المصري بيانين عن العملية، أعلن في الأول إطلاق العملية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، مشيرا الى ان الهدف من العملية هو احكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التي يوجد فيها العناصر الإرهابية.

بينما قال متحدث عسكري مصري، في البيان الثاني، ان القوات الجوية بدأت استهداف "بؤراً وأوكار ارهابية" شمال سيناء.

وتأتي العملية العسكرية الواسعة، قبل انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين منطقة سيناء، الذي يسعى لإعادة انتخابه بانتخابات رئاسية مقررة في الفترة بين 26و28 الشهر الجاري.

و افاد التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية.

وتواجه مصر تحديا أمنيا في ظل تواجد عناصر تابعة لتنظيم "داعش" بشمال سيناء، حيث تشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في المدينة منذ سنوات، تستهدف القضاء عليهم.

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