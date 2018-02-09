أعلنت رئاسة الأركان التركية، يوم الجمعة، مقتل جندي تركي في عملية "غصن الزيتون" التي تدعهما أنقرة شمال سوريا، في وقت استأنفت فيه المقاتلات التركية قصف مواقع الأكراد في عفرين.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن الأركان التركية قولها ان "الجندي التركي قتل جنوب غربي مدينة عفرين" دون شرح تفاصيل إضافية.

ومن جانبها، قالت وكالة (الأناضول) ان المدافع التركية، المنتشرة على حدود سوريا في ولاية هطاي (جنوب)، تقصف مواقع مقابلة لأقضية "خاصّة"، و"قريقخان"، و"ريحانلي"، التابعة للولاية.

وذكرت الأركان التركية في بيان انه تم "تحييد 1062 إرهابيا، 34 منهم يوم الخميس حسب معلومات استخباراتية"، مضيفة ان "سلاح الجو التركي دمر 19 هدفا للعدو، بما في ذلك مخازن أسلحة ومخابئ ومرابض قتالية".

وكانت المقاتلات التركية أوقفت ضرباتها على عفرين، عقب اسقاط فصائل معارضة سورية لمقاتلة روسية في ادلب، مطلع الأسبوع الماضي.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

سيريانيوز