أصيب شخصان اثنان بجروح، يوم الجمعة، اثر سقوط قذائف في حي العباسيين بمدينة دمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، دون ان تسمه، قوله ان "شخصين اصيبا، ووقعت اضرار مادية نتيجة سقوط 5 قذائف في حي العباسيين".

وتابع المصدر ان قذيفة سقطت على منطقة الزبلطاني ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الخميس، اثر سقوط عشرات القذائف على مناطق بدمشق وريفها.

وتتعرض دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.