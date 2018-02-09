دعت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الجمعة، إلى إنهاء الضربات الجوية في سوريا، وفتح ممرات إنسانية بأسرع وقت ممكن.

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وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لراديو "فرانس إنترناسيونال"، "نحن قلقون جدا ونرقب الوضع على الأرض عن كثب. يجب وقف الضربات الجوية".

وأضافت فلورنس إن "المدنيين هم المستهدفون في إدلب وشرق دمشق، وهذا القتال غير مقبول على الإطلاق".

وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، قال يوم الخميس، بأن على مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا نظرا لتدهور الوضع الإنساني هناك.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات عسكرية على جبهات الغوطة بريف دمشق، تزامناً مع استهداف العاصمة ومحيطها بالقذائف الصاروخية والمتفجرة، وفي الشمال بين كل من قوات الجيش النظامي من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية، فضلا عن سقوط ضحايا اثر عمليات تدعمها أنقرة ضد قوات كردية شمال حلب.

وكانت الأمم المتحدة دعت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لإعلان نظام وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سائر أراضي سوريا من أجل التمكين من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المنكوبة وإخلاء المدنيين المرضى والمصابين من الأراضي المحاصرة.

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