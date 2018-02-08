سقط يوم الخميس العشرات بين قتيل وجريح في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك في اطار حملة التصعيد المستمر منذ ايام.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت مصادر معارضة على صفحاتها عل مواقع التواصل الاجتماعي ان غارات جوية استهدفت عربين وجسرين وحمورية وسقبا ودوما وزملكا وبيت سوى وحزة, لافتة الى سقوط نحو 56 قتيلا وعشرات الجرحى.

بالمقابل, تحدثت مصادر مؤيدة ان ان سلاح الجو استهدف مواقع لمجموعات مسلحة في سقبا ومحور عربين- حرستا و دوما وحزة ومسرابا ومديرا بالغوطة.

وياتي التصعيد العسكري في وقت دعت الامم المتحدة الى وقف الاعمال العدائية في سوريا لمدة شهر على الاقل من اجل السماح بايصال المساعدات للمحاصرين.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ ايلول الماضي.